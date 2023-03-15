«Крылья Советов» — ЦСКА: Писарский сравнял счёт

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский сравнял счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Счёт был открыт в самом начале второй половины встречи усилиями полузащитника армейцев Хесуса Медины, который забил мяч в ворота самарцев после того, как голкипер хозяев Иван Ломаев далеко вышел из ворот на 46-й минуте (1:0). Уже через минуту форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский сравнял счёт в матче, замкнув передачу около угла ворот ЦСКА (1:1).

Ответный матч ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.