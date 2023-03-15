«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 15 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Васютин, Караваев, Ренан, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.
На прошлом этапе турнира подопечные Сергея Семака встречались в гостях с ульяновской «Волгой» в матче первого этапа 1/4 Кубка России Пути регионов, в котором одержали уверенную победу со счётом 3:0. «Динамо» выступало в 1/4 Пути РПЛ, где по итогу двухматчевого противостояния проиграло «Крыльям Советов» (2:3).
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