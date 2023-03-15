Видео отменённого гола Бейла в ворота ЦСКА через себя
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Завершился проходивший сегодня, 15 марта, в Самаре первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между местными «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.
На 56-й минуте защитник самарского клуба Гленн Бейл забил гол, который главный арбитр Алексей Сухой отменил после просмотра видеоповтора. Фернандо Костанца с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной ЦСКА, где нидерландец положил корпус и красиво пробил в падении — мяч по высокой дуге залетел в ворота Владислава Торопа.
Видео доступно в официальном телеграм-канале Фонбет Кубка России
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ответный матч Кубка между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.
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