Фанаты «Айнтрахта» и «Аталанты» вступили в конфликт с полицией Неаполя перед матчем ЛЧ

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом» в Неаполе происходят беспорядки. Как сообщает Football Italia, около 600 фанатов немецкого клуба вступили в открытый конфликт с полицией, и помогают им в этом ультрас «Аталанты».

Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов

Основной причиной конфликта является запрет жителем Франкфурта, в котором располагается «Айнтрахт», на посещение матча с «Наполи» в Неаполе. В ответ на это немецкие фанаты устроили марш по городу с обидными кричалками, после чего вступили в стычку с местными органами правопорядка. Помогают им в этом фанаты «Аталанты», которые являются ярыми соперниками «Наполи».

Около 200 фанатов неаполитанцев, в шлемах и с прутьями, пытались вступить в конфликт с фанатами «Айнтрахта», но до сих пор им не удалось это сделать. Также есть опасения, что болельщики клуба из Бергамо могут помочь фанатам «Айнтрахта» проникнуть на стадион «Диего Армандо Марадона», где состоится игра. Напомним, матч состоится сегодня, 15 марта, начало — в 23:00 мск.