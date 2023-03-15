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Артём Ребров: в двухматчевом противостоянии чаще всего решает вторая игра

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями от ответного матча Фонбет Кубка России с «Уралом».

«В двухматчевом противостоянии чаще всего исход решает вторая игра. Продолжим в Екатеринбурге. Спасибо за вчерашнюю поддержку и ваши эмоции», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, в Кубке России «Спартак» и «Урал» первый матч сыграли в Москве 15 марта (1:1). Ответная встреча состоится в Екатеринбурге 4 апреля.

Матч в Екатеринбурге в рамках РПЛ завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.

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