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«Зенит» — «Динамо»: автогол Васютина вывел бело-голубых вперёд на 1-й минуте игры

«Зенит» — «Динамо»: автогол Васютина вывел бело-голубых вперёд на 1-й минуте игры
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Сегодня, 15 марта, проходит матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» принимает московское «Динамо». Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В своей первой же атаке московский клуб создал опасный момент у ворот «Зенита». По воротам пробил Муми Нгамалё, мяч угодил в штангу, после чего отрикошетил от голкипера Александра Васютина в ворота — 1:0.

На прошлом этапе турнира подопечные Сергея Семака встречались в гостях с ульяновской «Волгой» в матче первого этапа 1/4 Кубка России Пути регионов, в котором одержали уверенную победу со счётом 3:0. «Динамо» выступало в 1/4 Пути РПЛ, где по итогу двухматчевого противостояния проиграло «Крыльям Советов» (2:3).

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