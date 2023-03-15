Владимир Писарский: любой футболист хотел бы оказаться в сборной — в том числе и я

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился впечатлениями от попадания в расширенный состав сборной России, а также прокомментировал возможное участие национальной команды в турнире в Азии, который должен пройти в июне.

«Любой футболист хотел бы оказаться в сборной — в том числе и я. Положительно отношусь к турниру в Азии. Если будут официальные матчи — это уже хорошо для всех», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, во время мартовского сбора национальная команда под руководством Валерия Карпина проведёт две товарищеские игры. 23 марта сборная встретится с Ираном в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге пример Ирак на стадионе «Газпром Арена».