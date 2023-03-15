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Игрок «Арсенала» Сака: я не могу просто начать жаловаться, что на мне фолят. Нет смысла

Игрок «Арсенала» Сака: я не могу просто начать жаловаться, что на мне фолят. Нет смысла
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Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о большом количестве фолов на себе, отметив, что не собирается как-либо менять свою игру.

«Я не могу просто прийти на интервью и начать жаловаться, что на мне фолят. Это не имеет смысла, поэтому я не собираюсь с этим ничего делать. У «Арсенала» были встречи с судьями и тому подобное. Я думаю, нам нужно просто принять это и посмотреть, к чему это приведёт. Моя игра всегда будет провоцировать жёсткие контакты. Проблема в количестве фолов. Некоторые говорят, что это характеризует меня как футболиста, меняющего правила игры, но я бы предпочёл другие комплименты», — приводит слова Саки ESPN.

21-летний Сака сыграл 36 матчей за «Арсенал» в текущем сезоне, отметившись в них 11 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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