Писарский: могу поздравить Промеса и Малкома, что оторвались от меня в гонке бомбардиров

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал участие в бомбардирской гонке Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о своём отставании от Малкома из «Зенита» и Квинси Промеса из «Спартака».

«Малком и Промес оторвались от меня в бомбардирской гонке? Мне совсем это неинтересно. У меня свои задачи и цели — не смотрю на других игроков. Они оторвались от меня — могу их с этим поздравить. Я не стремлюсь стать лучшим бомбардиром. Моя задача — помогать команде», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

У Писарского в данный момент 14 забитых мячей, что помогает ему занимать третью строчку таблицы бомбардиров РПЛ. Квинси Промес и Малком, которые занимают первые два места, имеют одинаковое количество голов — 16.