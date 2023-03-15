Владимир Писарский заявил, что в ближайшее время официально поменяет фамилию

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что в ближайшее время поменяет фамилию в паспорте. На данный момент реальная фамилия спортсмена — Сычевой. Он объяснил это тем, что Писарский — фамилия отчима, которого он считает родным отцом.

«У нас в «Крыльях» хороший коллектив и тренерский штаб. Все приняли меня и помогли освоиться. Сейчас мы вместе с командой идём к своей цели.

Когда я официально сменю свою фамилию? Думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Если на следующий сезон я останусь в России, то буду уже полностью играть под Писарским», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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