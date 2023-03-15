Фёдор Чалов: после счёта 2:2 у ЦСКА было больше шансов на победу, чем у «Крыльев»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал ничью в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:2).
«Конечно, сегодня мы недовольны результатом, потому что всегда хочется побеждать. Все прекрасно понимаем, что тяжело играть на выезде в Самаре. В первом тайме могли забивать — у нас были моменты. Расстроены, что не получилось победить, но у нас будет ещё другая игра в Москве.
Почему получились два разных тайма? В самом начале второго тайма мы забили гол: казалось, что всё под нашим контролем. После этого «Крылья» перехватили инициативу, но в этом есть и наша ошибка. Мы пропустили два гола, а затем сразу же вновь начали давить соперника. После счёта 2:2 у нас было больше шансов на победу, чем у «Крыльев», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 15 марта 2023
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