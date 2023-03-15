Гарре: с первого дня в России выкладываюсь на все сто процентов, чтобы помочь «Крыльям»
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре подвёл итоги первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (2:2) и заявил, что выкладывается на максимум, чтобы помочь самарцам.
«Кубковый матч с ЦСКА был реально тяжёлым. Но мы показали, что находимся на высоте. Сегодня смогли отвлечься от проигранной игры в Москве. Мы показали, что является командой, которая способна бороться до конца. В пропущенных голах допустили ошибки, но компенсировали их. Можем уверенно двигаться вперёд.
Я полностью адаптировался в клубе. Но сегодня мне пришлось играть в защите. С первого дня в России я выкладываюсь на все сто процентов, чтобы помочь «Крыльям», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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