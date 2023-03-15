«Зенит» — «Динамо»: Бакаев сравнял счёт на 36-й минуте

Сегодня, 15 марта, проходит матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» принимает московское «Динамо». Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 36-й минуте сине-бело-голубые провели атаку левым флангом. Последовал навес в штрафную, на который отреагировал Зелимхан Бакаев, головой отправивший мяч в ворота — 1:1.
На прошлом этапе турнира подопечные Сергея Семака встречались в гостях с ульяновской «Волгой» в матче первого этапа 1/4 Кубка России Пути регионов, в котором одержали уверенную победу со счётом 3:0. «Динамо» выступало в 1/4 Пути РПЛ, где по итогу двухматчевого противостояния проиграло «Крыльям Советов» (2:3).
- 15 марта 2023
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