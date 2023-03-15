В Испании заявили, что участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ещё возможно
Поделиться
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на своём официальном сайте опубликовала официальное заявление по совместной заявке Испании, Португалии и Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года. Среди прочих вопросов в заявлении упоминается будущее Украины в качестве возможного организатора мундиаля.
«Участие Украины в проекте будет осуществлено в нужное время, исходя из ситуации, в которой находится как страна, так и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павленко, который сейчас отстранён от должности», — гласит заявление RFEF.
Напомним, ранее планировалось, что совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение подаст именно Украина, однако на текущей неделе выяснилось, что её место займёт Марокко.
Комментарии
- 15 марта 2023
-
22:25
-
22:18
-
22:08
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:26
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
20:03
Партнерский контент