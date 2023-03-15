В Испании заявили, что участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ещё возможно

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на своём официальном сайте опубликовала официальное заявление по совместной заявке Испании, Португалии и Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года. Среди прочих вопросов в заявлении упоминается будущее Украины в качестве возможного организатора мундиаля.

«Участие Украины в проекте будет осуществлено в нужное время, исходя из ситуации, в которой находится как страна, так и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павленко, который сейчас отстранён от должности», — гласит заявление RFEF.

Напомним, ранее планировалось, что совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение подаст именно Украина, однако на текущей неделе выяснилось, что её место займёт Марокко.