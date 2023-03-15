Игрок «Крыльев» Гарре: мне кажется, Писарский часто пьёт мате
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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о пристрастии нападающего самарского клуба Владимира Писарского к парагвайскому напитку мате.
«Мне кажется, Писарский часто пьёт мате. Думаю, начал пить, потому что был с аргентинцами в «Оренбурге». Некоторые игроки тоже уже спросили меня про это. Я привёз его в большом количестве из Аргентины. Но я думаю, что в Москве есть хорошие магазины, где можно его купить», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 15 марта, завершился первый матч Фонбет Кубка России Пути РПЛ, в котором «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2. Ответный матч между командами состоится 5 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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