Канчельскис — о возможном камбэке «Ливерпуля» с «Реалом»: чудеса бывают, но не в этот раз

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», который состоится сегодня, 15 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «сливочных» — 5:2.
«Все должны верить в чудо. Чудеса бывают, но не в случае «Ливерпуля». Не в этот раз. «Реал» не отпустит преимущество и не даст шансов отыграться. Команда Анчелотти уверенно пройдёт дальше.
В футболе нельзя расслабляться. Могут быть разные вещи: «Ливерпуль» выиграл у «МЮ», но проиграл «Брайтону». Это не подобает команде, которая борется за чемпионство. С другой стороны, «Ливерпуль» сейчас далёк от этого», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 15 марта 2023
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