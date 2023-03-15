Аргентинский игрок «Крыльев» Гарре заявил, что хочет получить российские гражданство

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что рассчитывает получить российские гражданство. Ранее бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.
«Я уже говорил со спортивным директором клуба. Сказал ему, что я полностью открыт для получения российского гражданства. Почему? Меня мотивирует страна и лига. Я готов провести в этой стране много времени. Понимаю, что, если получу российское гражданство, то это может мне помочь», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Гарре – уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешёл в «Манчестер Сити», в составе молодёжных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
- 15 марта 2023
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