Рюдигер: «Реал» не должен забывать, что «Ливерпуль» забил семь голов «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая состоится сегодня, 15 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «сливочных» — 5:2.

«Мы должны начать лучше, чем на «Энфилде». Думаю, нам нужно найти правильный баланс между защитой и атакой. Очень важно не заснуть в первые 15 минут, как это было в прошлой игре. Мы должны осчастливить наших болельщиков и обрести уверенность с первых минут матча.

У «Ливерпуля» хорошая атака. Они играли против такого великого соперника, как «Манчестер Юнайтед», и забили семь голов, и мы должно помнить об этом», — приводит слова Рюдигера официальный сайт мадридского клуба.

Новость по теме Анчелотти объяснил, почему вингер «Реала» Эден Азар редко выходит на поле

«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko