Рюдигер: «Реал» не должен забывать, что «Ливерпуль» забил семь голов «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая состоится сегодня, 15 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «сливочных» — 5:2.
«Мы должны начать лучше, чем на «Энфилде». Думаю, нам нужно найти правильный баланс между защитой и атакой. Очень важно не заснуть в первые 15 минут, как это было в прошлой игре. Мы должны осчастливить наших болельщиков и обрести уверенность с первых минут матча.
У «Ливерпуля» хорошая атака. Они играли против такого великого соперника, как «Манчестер Юнайтед», и забили семь голов, и мы должно помнить об этом», — приводит слова Рюдигера официальный сайт мадридского клуба.
«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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