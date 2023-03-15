Четыре мяча и отменённый гол Бейла через себя — в видеообзоре игры «Крылья Советов» — ЦСКА

Сегодня, 15 марта, завершился первый полуфинальный матч Фонбет Кубка России Пути РПЛ, в котором «Крылья Советов» принимали ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

Первый тайм завершился без забитых мячей. В дебюте второй половины встречи армейцы вышли вперёд благодаря голу Хесуса Медины с передачи Антона Заболотного. Через три минуты счёт сравнялся — отличился Владимир Писарский, ассистировал ему Роман Евгеньев. На 53-й минуте Гленн Бейл вывел хозяев вперёд, но мяч был отменён из-за офсайда в одной из фаз атаки. На 64-й минуте «Крылья Советов» всё-таки вышли вперёд — гол забил Дмитрий Цыпченко, точную передачу ему отдал Роман Ежов. На 76-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов установил итоговый счёт игры — 2:2.

Ответный матч между командами пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Матч состоится 5 апреля.