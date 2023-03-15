Спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Сегодня, 15 марта, проходит матч второго этапа Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» принимает московское «Динамо». На 63-й минуте арбитры начали проверять момент в штрафной сине-бело-голубых, во время которого Клаудиньо ударил по ноге Константина Тюкавина.
На протяжении нескольких минут судьи пересматривали эпизод, после чего к монитору подошёл главный арбитр Евгений Кукуляк. После проверки эпизода он принял решение не назначать 11-метровый удар в ворота хозяев.
В данный момент счёт в матче 1:1. Первыми забили гости — на 10-й секунде мяч после удара Муми Нгамалё попал в штангу, после чего отрикошетил в спину голкипера Александра Васютина и попал в ворота. На 36-й минуте сине-бело-голубые сравняли счёт благодаря голу Зелимхана Бакаева.
- 15 марта 2023
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