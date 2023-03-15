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Павел Погребняк — о «Зените»: скоро прилепим себе ещё одну звезду

Павел Погребняк — о «Зените»: скоро прилепим себе ещё одну звезду
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк заявил, что клуб из Санкт-Петербурга скоро завоюет очередное чемпионство.

«Зенит» идёт с большим запасом. Всё складывается в нашу пользу. Что значит нравится не нравится. Три очка набирают, и прекрасно. Нам что в Лиге чемпионов играть? Нет. Выиграть чемпионат России, прилепим себе скоро ещё одну звезду», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли «Химки» (3:2). На втором месте остался московский «Спартак» (40), который в эти выходные одержал победу в матче с «Факелом» (3:2).

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