Павел Погребняк — о «Зените»: скоро прилепим себе ещё одну звезду
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк заявил, что клуб из Санкт-Петербурга скоро завоюет очередное чемпионство.
«Зенит» идёт с большим запасом. Всё складывается в нашу пользу. Что значит нравится не нравится. Три очка набирают, и прекрасно. Нам что в Лиге чемпионов играть? Нет. Выиграть чемпионат России, прилепим себе скоро ещё одну звезду», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли «Химки» (3:2). На втором месте остался московский «Спартак» (40), который в эти выходные одержал победу в матче с «Факелом» (3:2).
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