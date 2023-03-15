«Зенит» — «Динамо»: команды выявят победителя в серии послематчевых пенальти

Сегодня, 15 марта, проходит матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» принимает московское «Динамо». Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол был забит уже на 10-й секунде встречи — нападающий гостей Муми Нгамалё пробил по воротам, мяч от штанги попал в спину голкипера Александра Васютина, после чего отрикошетил в ворота. На 36-й минуте «Зенит» сравнял — после навеса головой мяч в ворота отправил Зелимхан Бакаев.

На прошлом этапе турнира подопечные Сергея Семака встречались в гостях с ульяновской «Волгой» в матче первого этапа 1/4 Кубка России Пути регионов, в котором одержали уверенную победу со счётом 3:0. «Динамо» выступало в 1/4 Пути РПЛ, где по итогу двухматчевого противостояния проиграло «Крыльям Советов» (2:3).