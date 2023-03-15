Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.

Действительно в концовке игры оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника в послематчевой серии. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо».