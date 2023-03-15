Эмоции игроков «Динамо» после победного сейва Лещука

Сегодня, 15 марта, завершился матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» принимал московское «Динамо». Основное время победителя этой встречи не выявило. Всё решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Динамо» — 5:4. Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника.

Бело-голубые эмоционально отпраздновали выход в следующий раунд плей-офф Кубка России.

Права на видео принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС) Ролик доступен на странице Кубка России в социальной сети «ВКонтакте».

Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.