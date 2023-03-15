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Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в Кубке России

Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в Кубке России
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от победы своих подопечных над санкт-петербургским «Зенитом» (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов.

«Я доволен результатом. И в целом игрой. Рад, что команда продолжит борьбу за Кубок. Первый тайм у нас не особенно задался. Мы слишком сильно уважали соперника. Нам не хватало агрессии. У «Зенита» было много подходов, но не всегда они заканчивались опасными моментами.

Во втором тайме мы перевернули ход матча. В последние 20-25 минут мы выглядели свежее соперника. Могли выиграть матч в основное время», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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