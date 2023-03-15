Йоканович — о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: такое не красит российский футбол

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о неназначенном пенальти в ворота «Зенита» (1:1, 5:4 в серии пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов.
«Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.
Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Спорный эпизод произошёл на 60-х минутах встречи. После удара Клаудиньо по ноге Константина Тюкавина в собственной штрафной арбитры долгое время пересматривали эпизод, но в итоге приняли решение не ставить 11-метровый удар.
- 15 марта 2023
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