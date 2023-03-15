Йоканович: такая победа над «Зенитом» даст «Динамо» позитивный импульс

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что победа над «Зенитом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.) даст команде положительный импульс после неудачного рестарта сезона.
«В матче с «Краснодаром» мы выглядели хорошо, несмотря на поражение. Рестарт сезона у нас не особенно задался. Ещё с матчей с Самарой. Мы полностью выкладывались, но не создавали достаточно моментов. Подобная победа над «Зенитом» даст нам позитивный импульс. Это уже написанная история. Надо закрывать эту страницу. Тем более скоро у нас матч с «Уралом». Сегодня в некоторых отрезках мы показали свой стиль. Своё истинное лицо. Хотя в первом тайме мы боялись, что не сможем обыграть такого серьёзного соперника», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 15 марта 2023
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