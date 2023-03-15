«Судья разобрался». Бакаев объяснил, почему не стоило назначать пенальти в ворота «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение в игре с «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти) в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, а также поделился мнением, почему арбитры приняли правильное решение, не назначив пенальти в ворота его команды.

«Разберёмся завтра, что мы сделали не так. Никакого недонастроя не было точно — настрой у нас был боевой. На дерби двух столиц настраиваться не надо. Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы забить второй? Бывает такое в футболе. Нам нужно будет больше работать. Мы не забили и довели дело до серии пенальти. А там уже может пойти или не пойти. Это футбол.

Эпизод с Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.