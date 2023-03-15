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Лещук — о Fan ID: многие матчи в РПЛ выглядят как товарищеские игры на сборах

Лещук — о Fan ID: многие матчи в РПЛ выглядят как товарищеские игры на сборах
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о ситуации с посещаемостью матчей Российской Премьер-Лиги после повсеместного введения паспорта болельщика, отметив, что многие встречи чемпионата России стали выглядеть как товарищеские игры на сборах.

«Приятно играть, когда приходит столько много болельщиков. Хочется сказать, что ни одни болельщики за всю карьеру не скандировали про меня кричалки, кроме зенитовских. Не знаю, что я им такого плохого сделал — просто спасал свою команду. Не понимаю переходов на личности, нужно относиться с уважением друг к другу.

Без Fan ID атмосфера совсем другая. Многие матчи в РПЛ выглядят как товарищеские игры на сборах. Или как театр», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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