Вратарь «Динамо» — о серии пенальти с «Зенитом»: у меня не было бутылки, как у Васютина

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал ход послематчевой серии пенальти с «Зенитом» в 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, во время которых он отбил два удара сине-бело-голубых. Это позволило московскому клубу одержать победу — 5:4 (1:1 по окончании основного времени).

«У меня не было бутылки, как у Васютина — я действовал на каких-то личных догадках. Где-то последние игры я смотрел, что-то знал. В целом я не знал, кто и куда будет бить у них», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В основное время матча в составе «Зенита» забитыми мячами отметились вратарь Александр Васютин, рикошетом от которого мяч полетел в сетку ворот, что привело к автоголу, и полузащитник Зелимхан Бакаев.