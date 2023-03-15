Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:2).
«Настоящий кубковый матч, обоюдоострый. В первом тайме мы неплохо комбинировали, создали несколько голевых моментов, но не реализовали их. В перерыве попросили ребят действовать в том же ключе. В итоге забили гол, когда подловили соперника на ошибке.
Затем мы с бровки требовали игроков быстрее вернуться, но надо учитывать, что времени на восстановление было маловато. Пропустили быстрый, легкий гол со стандарта, соперник перевернул игру. При счете 2:1 «Крылья» начали играть в свой футбол, использовать пространство. Отдам должное нашим парням, что продолжали играть, заработали пенальти и сравняли счет.
Далее мы видели обоюдоострый футбол, каждая команда старалась победить. И у нас был момент, и у соперника после стандарта. Итог матча можно назвать закономерным», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.
- 15 марта 2023
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