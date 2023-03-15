Владимир Федотов оценил игру сменщика Акинфеева в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру голкипера Владислава Торопа в матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:2).
«Прекрасно понимали, что ожидать, поэтому не брали в расчёт результат прошлого матча. Это другой турнир, команда играла при своих зрителях. Во втором тайме дали сопернику пространство, перестали вовремя встречать. У них есть группа молодых футболистов, быстро использующих переход из обороны в атаку.
Мы это знали, к этому готовились, и в первом тайме хорошо справлялись, но во втором подустали, соперник сделал ряд замен, и стали возникать непростые ситуации. Принято оценивать игру всей команды. Мы достигли положительного результата на поле соперника. Это Кубок, будет второй матч. Есть эпизоды, где Влад Тороп мог сыграть на выходе, в частности, когда нам забивали второй гол. Но в целом он выглядел уверенно», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.
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