Зуев — о Бакаеве в «Зените»: нужно выбирать спортивную составляющую, финансовая догонит

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев, игравший в московском «Спартаке» вместе с вингером санкт-петербургского «Зенита» Зелимханом Бакаевым, высказался о ситуации своего экс-одноклубника в стане сине-бело-голубых, заявив, что футболистам при переходе в другую команду нужно обращать внимание прежде всего на спортивную, а не финансовую составляющую.
«Выделялся ли Зелимхан Бакаев в «Спартаке» талантом сразу? Больше характером и работоспособностью.
В «Зените» он на вторых ролях, в «Спартаке» могло бы быть иначе? Влияют ли на это контракты? Ты находишься в команде и примерно понимаешь, какие у кого зарплаты. Зелимхан вышел на уровень футболистов, получающих в два‑три раза больше, и задался логичным вопросом: почему так? Важен определённый статус.
Но с возрастом понимаешь, что всегда надо выбирать спортивную составляющую. А финансовая тебя догонит. Можешь навредить карьере и закончить. Будешь, казалось, с деньгами, а несчастлив от этого», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».
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