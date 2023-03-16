«Со временем мы сможем это сделать». Тен Хаг — о победе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге, а также выразил мнение, что со временем «красным дьяволам» удастся это сделать.
«Премьер-лига никогда не была такой сложной, как сейчас, здесь так много конкурентов. В этом забеге участвуют не две лошади, а шесть-семь. Кроме нас, есть ещё шесть или семь клубов, которые хотят того же, что и мы. Но внутри клуба мы осознаём, что нам ещё многое предстоит сделать, чтобы победить в чемпионате.
Я думаю, что мы добились хорошего прогресса, но мы также должны признать, что разрыв всё ещё существует. Я не мог ожидать, что мы быстро преодолеем этот разрыв. Мы стараемся победить в каждом матче, и мы обыграли уже все топ-команды. Мы должны сделать следующий шаг, чтобы быть более последовательными. Со временем мы сможем это сделать», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
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