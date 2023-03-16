Видеообзор матча Кубка России «Зенит» — «Динамо»

15 марта завершился четвертьфинальный матч второго этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. Победу в матче одержал московский клуб, переиграв своего оппонента в серии пенальти — 5:4.
Открыли счёт в этой встрече бело-голубые, когда после удара нападающего Муми Нгамалё мяч рикошетом от спины голкипера Александра Васютина отлетел в ворота. Санкт-петербургская команда сравняла счёт на 36-й минуте — отличился хавбек Зелимхан Бакаев, головой отправив мяч в ворота после навеса с фланга.
В серии пенальти бело-голубые одержали победу благодаря двум спасениям голкипера Игоря Лещука — россиянин отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.
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