Видеообзор матча Кубка России «Зенит» — «Динамо»

15 марта завершился четвертьфинальный матч второго этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. Победу в матче одержал московский клуб, переиграв своего оппонента в серии пенальти — 5:4.

Открыли счёт в этой встрече бело-голубые, когда после удара нападающего Муми Нгамалё мяч рикошетом от спины голкипера Александра Васютина отлетел в ворота. Санкт-петербургская команда сравняла счёт на 36-й минуте — отличился хавбек Зелимхан Бакаев, головой отправив мяч в ворота после навеса с фланга.

В серии пенальти бело-голубые одержали победу благодаря двум спасениям голкипера Игоря Лещука — россиянин отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.