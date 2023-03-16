Игрок «Факела» Рабеи: я играл за сборную Франции по мини-футболу. Забил примерно 20 голов

Полузащитник «Факела» Реда Рабеи, зимой перешедший в воронежский клуб, рассказал, как игра в мини-футбол помогла ему вернуться в большой футбол.
«Друг был связан с мини-футболом и предложил мне тоже попробовать. У меня был до этого кое-какой опыт. В своём родном городе Рубе я играл с друзьями за местную команду. Но это было больше для удовольствия, «по фану». Мы играли в любительских лигах и товарищеских турнирах. Но потом мне поступило более серьёзное предложение.
Проблем не было. У меня хорошо шли дела, забил около 40 голов, был лучшим бомбардиром чемпионата. После этого меня пригласили в сборную Франции по мини-футболу. Играл за сборную в официальных матчах, отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Получилось забить примерно 20 голов. Я всю жизнь играл и занимался большим футболом, поэтому всегда хотел вернуться на поле. И это получилось благодаря мини-футболу. Реально, игры и тренировки в зале мне очень помогли», — цитирует Рабеи «Евро-Футбол.Ру».
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