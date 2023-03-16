Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турсанбаев: участие сборной России в турнире — хорошая акция не только в плане спорта

Турсанбаев: участие сборной России в турнире — хорошая акция не только в плане спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель Узбекистана в Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Фарух Турсунбаев поделился мнением об участии в турнире сборной России.

«Здесь есть ряд причин, как политических, так и спортивных. Все члены Central Asia Football Assosiation на уровне государств являются для России дружественными странами. В целях поддержания международного сотрудничества это будет хорошая акция, и не только в плане спорта или футбола, но и в плане глобальной политики.

Мы — организованная футбольная ассоциация Центральной Азии. Она входит в структуру Азиатской футбольной федерации, которая занимается наблюдением за футболом в этом регионе. В Central Asia Football Assosiation входят федерации Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана», — цитирует Турсанбаева «Евро-Футбол.Ру».

Ещё один экс-игрок сборной России страдает в Турции. Но его проблема хуже, чем у Дзюбы Ещё один экс-игрок сборной России страдает в Турции. Но его проблема хуже, чем у Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023