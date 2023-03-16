Турсанбаев: участие сборной России в турнире — хорошая акция не только в плане спорта

Представитель Узбекистана в Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Фарух Турсунбаев поделился мнением об участии в турнире сборной России.
«Здесь есть ряд причин, как политических, так и спортивных. Все члены Central Asia Football Assosiation на уровне государств являются для России дружественными странами. В целях поддержания международного сотрудничества это будет хорошая акция, и не только в плане спорта или футбола, но и в плане глобальной политики.
Мы — организованная футбольная ассоциация Центральной Азии. Она входит в структуру Азиатской футбольной федерации, которая занимается наблюдением за футболом в этом регионе. В Central Asia Football Assosiation входят федерации Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана», — цитирует Турсанбаева «Евро-Футбол.Ру».
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