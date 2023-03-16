Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 16 марта, завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам данной стадии определились восемь команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире в четвертьфинале.
В число участников следующего раунда вошли итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика».
Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 мск.
На стадии 1/8 вылетели французский «ПСЖ», лондонский «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», бельгийский «Брюгге», португальский «Порту», английский «Ливерпуль» и немецкие «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», потерпевшие поражения в своих двухматчевых противостояниях.
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