«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 45+2-й минуте открыл Виктор Осимхен. Марио Политано красиво закрутил навес в центр штрафной, где Осимхен выпрыгнул и точным ударом головой положил мяч в правый верхний угол ворот. В начале второго тайма нигериец укрепил преимущество неаполитанцев. Джованни Ди Лоренцо прострелил справа в штрафную мимо Кевина Траппа, Осимхен опередил Туту и в падении переправил мяч в сетку. На 64-й минуте Пётр Зелиньский реализовал пенальти.
Эта победа позволила команде Лучано Спалетти вышла в 1/4 финала турнира.
В число участников следующего раунда, помимо «Интера», вошли итальянские «Милан», «Интер», английские «Челси» и «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика».
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