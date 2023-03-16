«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Ливерпуль». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.Матч завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

Долгое время на табло «Сантьяго Бернабеу» горели нули. Ближе всего к забитому мячу были футболисты мадридского «Реала», и в конечном счёте им удалось поразить ворота Алисона Бекера. Случилось это на 79-й минуте встречи, когда находящийся в штрафной площади Винисиус низом покатил мяч на Карима Бензема, который спокойно пробил по пустым воротам. Этот гол позволил одержать победу в этой встрече.

По итогам двух встреч «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» с общим счётом 6:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего очередного соперника «сливочные» узнают в пятницу, 17 марта, когда будет проведена жеребьёвка следующего этапа турнира.