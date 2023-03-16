Анчелотти: в идеале было бы встретиться в финале ЛЧ с «Миланом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможности встретиться с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Не знаю, это было бы интересно. В идеале было бы встретиться в финале, и болельщики «Милана» тоже были бы рады видеть нас в Стамбуле», — сказал Карло Анчелотти в эфире Sky Sports.

Напомним, накануне мадридский «Реал» принимал «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

По итогам двух встреч «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» с общим счётом 6:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего очередного соперника «сливочные» узнают в пятницу, 17 марта, когда будет проведена жеребьёвка следующего этапа турнира.