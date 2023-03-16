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«Манчестер Сити» вчера забил семь голов». Анчелотти – о фаворите Лиги Чемпионов

«Манчестер Сити» вчера забил семь голов». Анчелотти – о фаворите Лиги Чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о фаворите нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«У «Наполи» всё хорошо, в чемпионате уже всё решено, и они должны сосредоточиться на Лиге чемпионов. Это опасная команда, как и все в четвертьфинале». Кто фаворит ЛЧ? «Манчестер Сити» вчера забил 7 голов. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно обыграть всех, фаворит ты или нет», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.
Напомним, в 1/8 финала «Реал» обыграл «Ливерпуль» с общим счётом 6:2.

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика».

Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 мск.

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