Генич — о «Торпедо»: команда, которая отказывается от Дзюбы, сама себя приговаривает

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ.

«Команда, которая отказывается от Артема Дзюбы сама себя приговаривает. Еще руководство и президент меняются по ходу сезона.

Понятно, что руководство не скажет о том, что у них нет шансов в РПЛ, но за 11 туров «Торпедо» необходимо одержать несколько побед, чтобы только в стыки попасть. Уверен на 99,9 процентов, что «Торпедо» не спасется», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В активе «Торпедо» после 19 туров всего 7 очков.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Артём является воспитанником «Спартака». В России он также выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».