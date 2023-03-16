Генич — о «Торпедо»: команда, которая отказывается от Дзюбы, сама себя приговаривает

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ.
«Команда, которая отказывается от Артема Дзюбы сама себя приговаривает. Еще руководство и президент меняются по ходу сезона.
Понятно, что руководство не скажет о том, что у них нет шансов в РПЛ, но за 11 туров «Торпедо» необходимо одержать несколько побед, чтобы только в стыки попасть. Уверен на 99,9 процентов, что «Торпедо» не спасется», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
В активе «Торпедо» после 19 туров всего 7 очков.
Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Артём является воспитанником «Спартака». В России он также выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».
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