Баранник: Дзюба — грандиозное приобретение для «Локомотива», команде нужен такой вожак

Дмитрий Баранник, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита», работавший в конце нулевых спортивным директором «Локомотива», высказался об игре московского клуба в двух стартовых турах после возобновления чемпионата России.

«Я говорил еще до рестарта, что «Локомотив» может забраться в восьмерку по окончании чемпионата. И предполагал, что Дзюба забьет немало мячей. Даже поспорил с вашими коллегами на эту тему. В матче с «Ростовом» он уже перевыполнил мой план. А так «Локомотив» — хорошая команда, она и была такой. Не было у них маленькой детали, которая появилась сейчас, — сплоченности. По качеству футболисты там высокого класса, так что «Локомотив» способен финишировать минимум в десятке РПЛ.

Я считаю, Дзюба — грандиозное приобретение для «Локомотива». Не знаю, будет ли он для команды так важен, когда они выберутся из ямы, но в том положении, в котором они оказались и с тем коллективом, который у них есть, Артем — ключевое звено.

У человека есть опыт, харизма. У «Локо» — много молодежи, им нужен именно такой вожак. Мне сложно представить, какой другой игрок был бы сейчас так полезен для «Локомотива», как Дзюба", — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Артём является воспитанником «Спартака». В России он также выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».