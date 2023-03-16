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«Кто король, а кто шут?» «Динамо» — после победы в матче с «Зенитом»

«Динамо» опубликовало пост после победы команды в матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов с «Зенитом» (1:1 – основное время, 5:4 – по пенальти).

В своём телеграм-канале «Динамо» опубликовало часть песни группы «Король и шут», написав: «Как вам концерт сегодня? Кто король, а кто шут? Пишите в комментариях».

Напомним, сам матч проходил в Санкт-Петербурге. Перед матчем с «Динамо» выступили Алексей Горшенёв и группа «Северный флот», исполнив главные хиты группы «Король и Шута».

Напомним, в серии пенальти «Динамо» одержало победу благодаря двум спасениям голкипера Игоря Лещука — россиянин отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.

Действующим победителем Кубка России является «Спартак», который в финальном матче прошлого года обыграл именно «Динамо» со счётом 2:1.