Максим Боков: удивлён, что «Зенит» вылетел из Кубка России

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков отреагировал на вылет бывшей команды из Кубка России. Сине-бело-голубые уступили московскому «Динамо» в серии послематчевых пенальти (1:2).
«Для меня удивление, что «Зенит» вылетел из Кубка России. Подбор игроков у петербуржцев и сама игра у них чуть ли не чемпионская. Но ничего страшного, провалы бывают. Значит сейчас «Зенит» не будет отвлекаться от чемпионата. Амбиций у петербуржцев предостаточно, но одна из них сегодня потерпела крах.
«Зенит» может потерять чемпионство в этом сезоне. Я говорил, что чемпионом раньше времени петербуржцев делать не надо. Да, игр осталось не так много, но они есть. Лёгкой прогулки у «Зенита» в чемпионате не будет. А то, что ближайшие преследователи будут сокращать отставание, это 200%. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть чемпионскую гонку у петербуржцев. Сейчас ещё «Зенит» на выходных поедет в гости к «армейцам», которые будут мотивированы вдвойне», – приводит слова Бокова Metaratings.
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