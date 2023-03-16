Генич: является ли Квинси Промес лучшим легионером в истории «Спартака»? Конечно, нет

Воспитанник «Спартака», а ныне известный футбольный журналист Константин Генич поделился мнением о месте и статусе нидерландского атакующего полузащитника Квинси Промеса в истории московского клуба.

«Является ли Квинси Промес лучшим легионером в истории «Спартака»? Конечно, нет. Можно ответить словами Георгия Джикии, который сказал, что не надо разбрасываться словами легенда и лучший. В «Спартаке» всегда были высококлассные исполнители. Квинси — большой футболист для нашего чемпионата. В тройку лучших иностранцев клуба он точно попадет», — приводит слова Генича РБ Спорт.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес принял участие в 18 играх, где отметился 16-ю голами и шестью голевыми передачами. На данный момент Квинси делит первое место в бомбардирской гонке вместе с Малкомом.