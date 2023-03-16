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Ковтун: у любого частного клуба есть амбиции. «Родине» место внизу таблицы неинтересно

Ковтун: у любого частного клуба есть амбиции. «Родине» место внизу таблицы неинтересно
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Тренер «Родины» Юрий Ковтун высказался об амбициях клуба.

«У любого частного клуба есть амбиции. Но чуда по щелчку пальцев от нас никто не требовал. Все понимали, что после Второй лиги нужно сперва обтереться на более высоком уровне. Зайти и через сезон вылететь — легко. Сразу сделать ещё один шаг наверх — намного сложнее. Наши руководители были на сборах, смотрели игры. Задачу перед командой сформулировали так: не болтаться ниже десятки, а постараться по максимуму брать очки в оставшихся играх. Место внизу таблицы никому не интересно.

Одна-две победы ничего не гарантируют. Желательно давать какую-то серию. И нам это удалось (с учётом прошлого года «Родина» не проигрывает в Первой лиге семь туров. — Прим. «Чемпионата»). Мы стабилизировали состав, появилась сыгранность, и это принесло результат», – сказал Ковтун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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