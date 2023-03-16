Ковтун — о защитниках в России: был Игнашевич, был Березуцкий — а сейчас?

Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун высказал мнение о современных защитниках.
«Есть неуступчивые ребята, со своей манерой игры. А с другой стороны, защитников вроде бы много, а сборной всё равно не хватает. Был Игнашевич, был Березуцкий — вот конкретные фамилии. А кого сейчас можно выделить? Ну Джикия — понятно. Появился Осипенко в «Ростове». А если вдруг что — кто заменит? В «Динамо» иностранцы, в «Локомотиве» тоже до недавних пор легионеры играли, Кузьмичёв только сейчас стал выходить. Раньше в сборную вызывали пять-шесть защитников: три центральных и пару-тройку крайних. Всё. Это классика, так и должно быть. А когда ты берёшь 8–10 защитников, понятно, что никакой конкретики нет», – сказал Ковтун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 16 марта 2023
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