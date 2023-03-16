Цыпченко – о пенальти в матче с ЦСКА: куда мне нужно было убрать руку?

Форвард самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о пенальти, который назначили после его игры рукой, в матче Кубка России с московским ЦСКА. Матч в Самаре завершился со счётом 2:2.
«Было очень приятно слышать болельщиков. Когда мы выходили, это очень сильно заряжало. Благодарю болельщиков за то, что пришли.
Согласен ли с пенальти, назначенным за попадание мяча в руку? Нет, не согласен. Не до конца знаю, как именно правильно трактуются моменты, но Дивеев попал мне мячом где-то с метра, если не меньше. И рука была прижата, в естественном положении. Куда мне её нужно было убрать? Считаю, что это не пенальти. Что сказал судья? Ничего. Когда его позвали к монитору, я понимал, что он поставит пенальти, не хотел судье ничего говорить.
Считаю, что не нужно убирать VAR. Нужно его просто улучшать. Должны быть одинаковые трактовки для всех команд и всех судей. Честно, не понимаю, за что назначают пенальти. Если смотрели матч «Ман Сити» – «РБ Лейпциг», то я считаю, что и там не было пенальти. Ну трактовки все судьи должны исполнять одинаково. Получается, проблема всё-таки в судьях», – приводит слова Цыпченко Metaratings.
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